Maricarmen Marín y Américo de Chile lanzan ‘Anótalo’, su primer tema a dúo

Por Verónica Rondón // Foto: Diego Vértiz

La cantante Maricarmen Marín decidió dejar la televisión este año para dedicarse al cien por ciento en su carrera musical y hoy ve los frutos al lanzar su primer tema a dúo ‘Anótalo’ con nada menos que el reconocido cantante chileno Américo. La canción ha conseguido cerca de 300 mil reproducciones en YouTube en menos de una semana.

Maricarmen y Américo estuvieron en las instalaciones de Karibeña y detallaron todos los proyectos a futuro. “Ha sido un gusto trabajar y conocer a Maricarmen, nuestras historias en la música son similares. Ella es una artista muy bien construida y la canción ha terminado sonando hermoso, tiene un arreglo entre cumbia y latino”, comentó el chileno.

Para la Dulce Princesita, ‘Anótalo’ es la historia de muchas relaciones de pareja. “Cuando enfrentas una discusión comienzas a hacer la lista de lo que hizo o no hizo el otro, esa es la historia. El videoclip no tiene ni una semana y cuenta con más de 250 mil reproducciones en YouTube”, comentó Marín.

“Es una canción que viene a representar historias que van sucediendo en varios lugares, nosotros queremos interpretar historias que le sucede a la gente. El chofer, el obrero, la ama de casa escucha la canción y tal vez siente que es su historia. Hoy la música va a todo lugar”, agregó Américo.

-Se nota que han logrado muy buen química con la canción.

M: Sí, creo que se nota porque somos de países muy parecidos, tenemos el mismo sueño, capturar más miradas y que el público guste de nuestras canciones. Conozco la trayectoria de Américo y siempre quise trabajar con él pero nunca me atreví, hasta que lo llamé y la respuesta fue inmediata.

-¿Cómo fue trabajar con Américo?

M: La primera vez que conocí a Américo fue para grabar el videoclip y fue emocionante, pude conocer al profesional y ser humano. Estoy agradecida y feliz que haya aceptado grabar una canción conmigo pues es un artista que está en la mirada del publico tropical.

-¿Habrá más proyectos juntos?

A: A mí me encantaría seguir trabajando con Maricarmen, creo que ‘Anótalo’ es una canción de largo aliento, no es un tema que solo va a sonar dos meses y luego la gente se cansa como pasa en algunos casos. Este tema no solo va a replicar en Chile y Perú, también sirve para conquistar otros lugares como Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina donde estoy muy fuerte.

¿Y qué opinan del reggaetón?

A: El reguetón llegó y se instaló para quedarse y no se va mover, así que debemos adaptarnos y conocer el género. La música urbana tiene toques de cumbia, no nos vengan a engañar porque la cumbia está ahí muy presente.