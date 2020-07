Compartir Facebook

‘Dulce princesita’ celebró sus 21 años de carrera artística y envió contundente mensaje en redes sociales.

Tras cumplir 21 años de carrera artística, la cantante Maricarmen Marín contó que todo lo que ha conseguido a lo largo de su trayectoria ha sido con su esfuerzo y no porque un hombre le haya regalado algo. Incluso, reveló que luchó contra el machismo que existe en el ambiente musical.

“Hoy tengo ganas de contarles que no la he tenido fácil, desde muy pequeña he tenido que trabajar el triple para lograr lo que sueño y al mismo tiempo luchar contra el machismo y los comentarios mezquinos, quitándome el crédito de lo que hago, no cantas, estás gorda, estás ahí porque te regalaron la oportunidad (…)”, escribió la conductora de ‘Mujeres al mando’ en Instagram.

“Para terminar tengo que decir que no ha nacido hombre en esta tierra que me haya regalado un centavo, ni oportunidad… todo lo que tengo son horas de trabajo, esfuerzo y preparación, así que con todo esto quiero invitarte a no rendirte, escucharás de todo, cosas buenas, injustas y malas”, agregó.

Asimismo, Maricarmen agradeció a todos sus seguidores por el cariño que siempre le brindan y se calificó como “una chola obrera del arte”.

La intérprete de ‘Por qué te fuiste’ también pidió un “mundo igualitario” y que a las mujeres se les deje de preguntar «¿cuándo te casas?, ¿vas a tener hijos?, se te pasa el tren”.

