Maricris Rubio denuncia a Sheyla Rojas por plagio

La conductora de ‘Estas en todas’, Sheyla Rojas se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta luego que Maricris Rubio denunció que el spa de la rubia, ‘La Casona De Sheyla Salón’, usa las fotos que publica en Facebook de los trabajos que se realizó en su salón de belleza Khaleesi Spa para promocionarse como si fueran de ella.

“Parece que su salón es fan del mío y todo bien pero que al menos se tomen la molestia de poner todo (los créditos). El que suban las fotos y engañen a los clientes al acreditarse ese trabajo de hecho que me molesta”, aseguró Maricris al programa ‘Mujeres al mando’.

Según la exintegrante de ‘Las vengadoras’, el negocio de la ex de Pedro Moral habría borrado el origen de las imágenes. “Normalmente las fotos de las clientas las tomo yo y en ellas sale una foto mía atrás y eso lo han borrado”, manifestó y comentó que es publicidad engañosa.

“Me molesta que se acrediten un trabajo ajeno, el cual nos cuesta. A mí me cuesta capacitar a mis estilistas, llevarlos afuera y que vengan con las últimas tendencias, para que luego otras personas se acrediten con su trabajo y digan que es de ellos. Me molesta porque eso es engañar a las clientas, a las cuales le dicen ‘te voy a hacer esto’, pero no pueden hacerlo porque no saben hacer esa técnica”, expresó.

Asimismo, Maricris contó que en algún momento Sheyla Rojas pasó por su spa para hacer un canje, por lo cual le sorprendió que ahora la copie.