“Marido ajeno sí te gusta”: Usuarios vacilan a Fiorella Retiz al confesar las cosas que no le gustan

Fiorella Retiz contó detalles de las cosas que no le gustan en una secuencia de preguntas. Sin embargo, no esperó que los usuarios en redes sociales la vacilen de diversas formas recordándole su ampay con Aldo Miyashiro. Recordemos que ella fue muy criticada por el amorío que tuvo con el conductor de televisión teniendo en cuenta que él se encontraba casado con Érika Villalobos. Ante ello, los internautas no dudaron en dejar sus picantes comentarios al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Usuarios vacilan a Fiorella Retiz

Luego de que Fiorella Retiz contara datos sobre sus gustos personales, en los que reveló 5 cosas que no sabíamos de ella, muchos usuarios no dudaron en «trollearla». Como recordaremos, ella fue duramente criticada por su amorío con Aldo Miyashiro, ya que él se encontraba casado con Érika Villalobos. Ahora, la comunicadora contó que no le gustan las películas de terror, tampoco el ceviche, entre otros datos. «Me gusta el fútbol, no veo películas de terror, no me gustan los globos en las fiestas infantiles, no me gusta el ceviche y soy adicta a comer postres», contó.

No obstante, los internautas en redes sociales comenzaron a trollearla con picantes comentarios. «Te faltó decir que no te gustan los hombres solteros», «Marido ajeno eso sí te gusta», «Que te metes a destruir hogares», «Se hizo famosa por trampear con el chino», «Le gustan las películas chinas jajaja», fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Samahara Lobatón criticó a la comunicadora

En otro momento, durante el reality de convivencia de La Casa de Magaly, Samahara Lobatón tuvo fuertes comentarios contra Fiorella Retiz. La hija de Melissa Klug sostuvo que no cree en la versión de la comunicadora sobre su amorío con Aldo Miyashiro. A pesar de que Lobatón considere que la comunicadora es una buena persona, cree que hace mal en no reconocer públicamente sus errores.

«Ella sabe, escuchó lo que dije de Jossmery Toledo, que no soy partidaria de las mujeres que son amantes. Tú sabes a dónde metes, en qué pin*** te sientas, no me vas a decir que no. Tengo mi propia forma de ver las cosas. Ella no tiene 18, tiene 30 años, es una mujer bien grande”, expresó indignada