Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Pese a haber dicho que se casaría en un par de meses porque la situación del país ‘no ameritaba celebrar’, Ivana Yturbe queda como pinocha al casarse este miércoles 17 de febrero con Beto Da Silva en el patio de la casa de Richard Acuña, pareja de su ‘pinky’ Brunella Horna.

Así lo anunció el programa ‘Amor y Fuego’ a inicios de la tarde y fue Magaly Medina quien terminó de dar algunos detalles más de cuánto habría costado su matrimonio con el futbolista.

«El moviliario hizo un pórtico, 18 sillas de madera, dos mesas, estación de dulces costó 1400 soles, la iluminación puntual para la estación de los dulces, todo eso 1200 y la decoración y otros pequeños detalles 900 soles. Es una boda sencilla, hecha en el patio en el jardín de la casa que tiene Richard Acuña», anunció Magaly.

Mira también: Rafael Fernández, esposo de Karla Tarazona brindará ayuda a ‘Robotín’ tras escándalo

Luego de agregar que lo más caro fue la decoración con flores, la ‘Urraca’ anunció que la boda salió a un precio módico de 10 500 soles sin contar la comida de los invitados.

DICE NO ESTAR EMBARAZADA POR CASARSE RÁPIDO

Luego que Rodrigo González dejará entrever en ‘Amor y fuego’ que estaría con ocho semanas de embarazo, Ivana negó que esté esperando a su primer bebé. “No para nada, que no den información falsa. La única persona que puede decir si estoy embarazada soy yo», afirmó ella.

“Me casaba el 6 de febrero, pero de hecho no soy ajena a todo lo que está pasando. Es una etapa complicada en nuestro país, entonces cuando todo se calme y vuelva a estar más tranquilo me casaré, como lo dije, en un par de meses. No estamos en posición de celebrar”, remarcó.

“Nos vamos a casar pronto porque lo teníamos planeado, todo ha quedado en stand by, es algo pequeño solo con nuestra familia, ya en el religioso será algo más grande”, agregó Ivana.

Mira también: ‘Robotín’ niega haber recibido dinero en programa: “No expondría lo que más amo”