Mariella y Cristian Rivero preocupados por lo que pasará después del 1 de Julio

Mientras algunos celebran por el levantamiento de la cuarentena este 1 de Julio, otras personas más consientes de la situación están preocupadas por lo que pasará con la pandemia del Covid-19. Una de ellas es la actriz y exregidora de Surco, Mariella Zanetti, que señaló que el Estado debe tomar medidas para evitar el inminente contagio porque sino “esto será una tragedia”.

“El Estado tomar medidas más drásticas, ayudar a los micro empresarios, facilitar alimento, hacer un banco de comida en las zonas más populares donde la gente pueda ir y pedir comidas bajo una supervisión de salud y de esa manera mantenerlos en casa. La cuarentena no debe parar, esto será una tragedia si así no más cómo estamos, esto no parará nunca”, dijo preocupada la recordada ‘Ramona’ de la serie ‘Los Vílchez’.

“En todos los distritos hay comedores populares esos deberían convertirse en bancos de comida. Como en otros países te dan leche, arroz, pan, menestras. Y con eso la gente ya no se moriría de hambre”, comentó a Diario Karibeña.

“El Covid sigue activo”

Cristian Rivero también se pronunció sobre este tema y utilizó su cuenta de Twitter para exhortar a la población a tener cuidado, ya que el ‘coronavirus sigue activo’.

“El COVID sigue activo, lo único que cambió es que te darán permiso para salir a buscarlo. Tengan esto en cuenta y cuídense. ¡No lo tomen a la ligera!”, fue el mensaje de advertencia que escribió el conductor de ‘Yo Soy’ y que fue compartido por otros usuarios que consideraron que es demasiado pronto para terminar la cuarentena, tomando en cuenta que el número de contagios aún es alto.

El gobierno central dispuso el fin de la cuarentena a partir del 1 de julio a nivel nacional, a excepción de las regiones de Arequipa, Ica, Huánuco, Junín, San Martín, Madre de Dios y Áncash.(K.Cabrera)