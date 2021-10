Mariella Zanetti a Ethel Pozo tras llorar por Melissa: “nadie se ha muerto, hijita”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La actriz y humorista Mariela Zanetti llegó hasta el programa de ‘América Hoy’ para comentar sobre el ampay de Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda.

Mientras esto pasaba, Ethel Pozo tomaba protagonismo del tema y entre sus dichos, no aguantaba las emociones y se puso a llorar alegando que es un tema que le afecta mucho.

También puedes ver: Bruno Agostini cuestiona a Rodrigo Cuba: “¿Si él metió la pata?”

Frente a este caso, Mariella Zanetti apareció y le dio calma en una. “Hola, muy buenos días, América Hoy. Sí, te pregunto ¿por qué lloras? ¿por qué están triste? Acá nadie se ha muerto, hijita. Seguimos adelante”, dijo.

Melissa Paredes indignada con mensaje de ‘Gato’ Cuba: “Espero que él recapacite”

La modelo y conductora Melissa Paredes utilizó el espacio de ‘América Hoy’ para defenderse luego de la ola de críticas tras el anuncio de su aún esposo, el jugador de fútbol Rodrigo Cuba.

También te puede interesar: ‘Peluchín’ aplaude a Janet Barboza por cuestionar a Melissa: “Hizo su trabajo, la puso al frente”

Este jueves, la también actriz aseguró que el tema ya estaba conversado con el ‘Gato’ e iban a vivir juntos hasta diciembre del presente año. En esa línea, según explicó, Melissa quedó en shock tras leer el comunicado de Rodrigo.

Nunca quise una guerra con él, no la quiero. Espero que él recapacite”, dijo Melissa Paredes, mientras que Ethel Pozo, suelta el llanto, le recalcó que cometió un error pues aún seguía casada en escrito con él.

“Lo sé y asumo mi error porque soy una mujer responsable de mis actos, soy una mujer que sabe lo que hace y asumo mi error y sí me equivoqué. Me equivoqué no hacer público algo que habíamos conversado, ese fue mi gran error y ya no puedo hacer más”, respondió Melissa.

MIRA TAMBIÉN: ‘Samu’ Suaréz brinda su apoyo al ‘Gato’ Cuba: “Te pasaste Melissa, mala”