Mariella Zanetti al borde del llanto por pasar navidad sin su hija: «La voy a pasar lejos de ella»

Mariella Zanetti, reconocida actriz cómica, fue invitada el viernes al programa América Hoy para compartir sus recuerdos de las Navidades más memorables de su vida. La exvedette mencionó que la más especial fue la última que pasó junto a su abuelo. De igual forma, lamentó que en las fiestas navideñas de este año su hija se encuentre fuera del país. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mariella Zanetti habló sobre sus mejores recuerdos en Navidad

La ganadora de la 3ra temporada de «El Gran Chef Famosos» estuvo de invitada en «América Hoy» para hablar sobre sus más entrañables recuerdos de Navidad. En ese sentido, Mariella Zanetti recordó que una de sus mejores navidades la pasó con su abuelo el año pasado.

“La última Navidad que pasé con mi abuelo es una de las navidades que recuerdo siempre porque mi abuelo falleció justo el 15 de noviembre, muy cerquita a fiestas y fue una de las pérdidas que más me dolió”, contó la también actriz cómica.

No obstante, el punto culminante surgió cuando Janet Barboza señaló que algunas familias están distanciadas debido a que sus miembros han emigrado a otro país. En ese momento, Mariella Zanetti se mostró bastante emotiva, pues su hija se encuentra fuera del país realizando una pasantía laboral. “Ay Mariella no te ponas a llorar, tu bebé este año no pasa contigo la Navidad, por qué”, le preguntó la ‘rulitos’.

Se quiebra al recordar a su hija

Tras recordar los mejores momentos en Navidad, Mariella Zanetti no pudo evitar recordar a la mayor de sus hijas Gamillé Ode, quien se encuentra fuera del país por una pasantía laboral. Ante ello, la popular actriz cómica contó que se encuentra apenada, pues su hija pasará sola las fiestas navideñas.

“Ay sí, es la primera Navidad que voy a pasar lejos de ella. Ya me está chocando porque todos los días que hablamos le pregunto cómo pasará la Navidad y me dice ‘acá pues en mi depa, solita’”, dijo entre lágrimas la Zanetti.

Cabe resaltar que la actriz y su hija Gamille participarán como invitadas en el programa «¿Cuál es el verdadero?». En esta ocasión, se enfrentarán a Santiago Súarez y Macarena Vélez, en una emisión programada para el sábado 23 de diciembre.