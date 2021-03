Mariella Zanetti arremete contra Deyvis al ver fotos antiguas: “Nació feo”

Compartir Facebook

No se contuvo. La animadora y exactriz cómica, Mariella Zanetti, arremetió con todo en contra del líder del “Grupo Néctar”, Deyvis Orosco, tras ver algunas fotos de los inicios del cantante donde sale con una apariencia distinta.

Después de colocar un reportaje del gran cambio que tuvo el cumbiambero, los conductores analizaron los cambios positivos que tuvo Deyvis Orosco, quizás por la buena mano de su actual pareja, Cassandra Sánchez de La Madrid.

Sin embargo, Mariella Zanetti no pensaba lo mismo y no se calló nada al momento de dar su opinión. “En el caso de Deyvis Orosco, él nació feo y tiene que aceptarlo. Así es”, precisó la animadora.

Por su parte, Ethel Pozo y Janet Barboza coincidieron en que el cantante de cumbia tenía un peinado distinto. Sin embargo, ahora, dejó el corte hongo, ya que prefiere otro estilo y se le ve con una apariencia mejor.

“En el caso de Deyvis Orosco, lo que yo creo que pasó es que consiguió un nuevo estilista”, “El problema es el cabello, Mariella”, fueron algunos comentarios que realizaron para defender al líder del “Grupo Néctar”, Deyvis.

“Aprendí jergas con Deyvis”

La pareja del “Bomboncito de la cumbia”, Cassandra Sánchez de La Madrid, reveló que Deyvis Orosco fue quien le enseñó distintas jergas que se usan en el país, ya que antes no conocía ninguna.

“Nosotros no tuvimos ese lado de jergas ni de lisuras, pero si he aprendido varias de Deyvis (risas), pero en sí no soy una persona de jergas”, mencionó la pareja del cantante de cumbia.

