Mariella Zanetti arremete contra el ‘Gato’ Cuba: “Hay un tema psicológico fuerte en él”

¡Qué fuerte! La cómica indicó que el pelotero estaría dolido por el ampay que protagonizó Melissa Paredes y que tendría un problema psicológico.

Mariella Zanetti no se hizo ajena al tema entre Melissa y el ‘Gato’ y dejó a entrever que él estaría atravesando por un tema psicológico.

“La gente debe pensar que el chico está afectado, debe estar mal, son reacciones a lo que pasó, pero yo creo que hay un tema psicológico fuerte de él porque desde antes del ampay mi pareja me dice: ya no te amo, ya no puedo estar contigo, inmediatamente agarro mis cosas y me voy”, indicó.

ABOGADA DE MELISSA ‘CHANCA’ AL ‘GATO’

En la entrevista, la abogada de Melissa Paredes aseguró que es ‘ilegal’ que su aún esposo le haya hecho pagar la mitad de los gastos.

Melissa Paredes se hizo presente en el programa “América hoy” donde brindó una entrevista en exclusiva tras la denuncia del pelotero Rodrigo Cuba. Indicó que el departamento donde vive junto a él aún está siendo pagado a través de un préstamo del banco.

“Nosotros tenemos un préstamo que está a nombre de ambos, que hay dinero de ambos ahí puesto”, comentó la ex chica reality. La abogada de la modelo indicó que es ‘ilegal’ que ella pague la mitad del inmueble, pues el ‘Gato’ gana más.

“En este caso ella ha aportado con su trabajo en partes iguales, lo cual no es legal porque es de acuerdo a las rentas y posibilidades el pago de todos los gastos de la casa y de la niña. Él gana mucho más que ella – no voy a referirme exactamente a cuánto, pero le hacía pagar la mitad de todo y ella igual ha pagado”, comentó la defensa de Melissa.

Además la abogada ‘dio su chiquita’ a Melissa por haberse ido de la casa, pues normalmente lo tiene que hacer el hombre: “Lo usual que yo veo en mi modesta experiencia de casi 30 años en derecho de familia es que pase lo que pase el caballero se retira de la casa y deja a la niña con la madre en el inmueble”, concluyó.

