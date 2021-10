Mariella Zanetti critica a Susy Díaz por viaje con Walter Obregón: “¿Lo perdonaste por un ropero?”

Compartir Facebook

Susy Díaz reveló que no perdió el contacto con su ex, Walter Obregón, a pesar de que él le fue infiel descaradamente y Mariella la criticó por eso.

Susy Díaz apareció en ‘América Hoy’ para contar todo lo referente a su viaje a México con su ex, Walter Obregón. A pesar de las críticas Susy dice que Walter es un hombre que aporta en su vida y por eso sigue en contacto con él como si nada hubiera pasado.

“Siempre me he hablado con él porque él me suma, si yo tengo un hombre que me suma, que venga, y si me resta, que se vaya”, dijo Susy. En ese momento le preguntaron de qué forma Walter estaba siendo un buen aporte en su vida y ella dijo que fue porque le regaló un ropero cuando más lo necesitaba.

“Yo le hablo para ver el nombre de un proveedor para su closet, y él me lo regaló. Era un closet que costaba como mil soles y lo llevó hasta mi casa”, dijo la madre de Florcita Polo.

Mariella Zanetti era una de las panelistas del programa y al escuchar lo que había dicho Susy, no lo podía creer y no se quedó callada. «Susy, tú ganas 1500 dólares en un evento y vienes a perdonar por un ropero de S/ 1000, hazme el favor”, expresó.

Susy asegura que no regresará con él

La mamá de Florcita Polo está muy segura de que solo lo está “utilizando” y que no tiene intenciones con él. Ella afirma que la única relación que tienen es de amistad y por eso lo tuvo como compañero de viaje en México.

“Somos amigos, él vive en Huarmey, yo en Lima, y felices los cuatro. Me fui a Cuernavaca y feliz. No soy dueña de él, ya me pasó con el Mero. ¿Me quedé con el Mero? ¿Me quedé con Andy V? (…) Cuando pasó lo que pasó, seguíamos conversando, hablando, siempre me llamaba, y ya lo pasé con el Mero Loco. Están caídas de hombres que me quitan al marido”, finalizó Susy.

