Mariella Zanetti defiende a Melissa Paredes de ataques: “A ella la han expuesto”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ex vedette salió en defensa de la conductora de televisión tras el ampay y presunta infidelidad en donde se vio involucrada.

Mariella Zanetti fue una de las invitadas como panelista a ‘América Hoy’ una vez que Melissa Paredes dio sus declaraciones sobre el ampay. Ella se mostró en todo momento con una postura que defendía a Melissa de todas las críticas y acusaciones que recibía.

Mariella recalcó que Melissa no estuvo en las calles demostrando su amor con el bailarín, sino que estuvo en un estacionamiento privado al que nadie debió tener acceso. De hecho Mariella criticó que la prensa haya invadido la privacidad de Melissa para poder tener un ampay.

“¡Ojo! A Melissa no la han ampayado de la mano en la calle, han invadido un auto, con lunas polarizadas donde ella estaba, en un estacionamiento, una zona privada. Ella no se ha expuesto, la han expuesto”, dijo Zanetti.

En ese momento, Ethel Pozo dijo que había que aceptar que Melissa cometió un error, claramente en una postura contraria a la de Zanetti. “Perdóname, yo te voy a ser bien sincera, en una relación cuando falla, la culpa no es de uno, es de dos. Lo que pasa es que no sabemos los detalles, pero la culpa, es de dos”, sentenció Mariella.

Mire también: Melissa Paredes asegura que durmió en la misma cama que el ‘Gato’ Cuba: “Ya sé que es raro”

La modelo incluso derramó algunas lágrimas por el comunicado de su esposo que nunca debió ver la luz, según explicó.

Melissa Paredes se presentó en su programa ‘América Hoy’ para dar su descargo con respecto a su ampay con bailarín de ‘Reinas del show’. Ella habló de la sorpresa que le causó el comunicado que emitió el ‘Gato’ Cuba.

Y es que Melissa asegura que ellos ya habían conversado sobre su separación y el ‘Gato’ habría accedido a no publicar ninguna información al respecto. “Se supone que las cosas ya estaban conversadas, habladas, todo un tema que se sabía tras puertas, tras siete llaves. Me sorprendió muchísimo el comunicado que mandó él, no me lo esperé, ya habíamos acordado desde hace días y en la tarde, me dijo que solo yo iba mandar el comunicado, él no iba mandar nada”, dijo Melissa.

Quien posteriormente aclaró que hubo un error en el comunicado que emitió ella, en el que mencionaba que su relación con el ‘Gato’ Cuba había terminado a fines de setiembre. Sin embargo, Melissa explicó que ella no escribió el comunicado y que su equipo había cometido un error.

Melissa dijo que el fin de su relación por completo se dio exactamente el 7 de octubre. “Fue en setiembre, octubre… el ampay fue anteayer… el 7 de octubre hablamos a calzón quitado, decidimos separarnos ambos, de mutuo acuerdo”, confesó.

Además: ‘Peluchín’ le da un ‘consejo de pata’ al ‘Gato’ sobre Melissa: “Esta es satánica”