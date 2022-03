Mariella Zanetti defiende a Mónica Cabrejos: “No hay pruebas, pero sí sabemos quién eres”

Compartir Facebook

La actriz cómica reveló en ‘América Hoy’ que ella y muchas personas del medio conocen a quien Mónica Cabrejos señala como su agresor sexual.

La conductora de ‘Al Sexto´Día’, Mónica Cabrejos, reveló en el programa de Beto Ortiz que fue víctima de abuso en plena pandemia.

En conversación con el periodista, Mónica contó que el agresor fue un amigo que conocía hace más de 24 años. “Me invitó a pasar mi cumpleaños en una casa en Asia. Es un periodista deportivo”, comentó con el rostro desencajado.

“Pensé que callada iba a ser cómplice, no solo de quien me lo hizo a mí, sino de todas las violaciones que se dan día a día en el país. Creo que la única manera de sanar, es decirlo, independientemente de que tú que me estás viendo, me creas o no, sentí la necesidad de decirlo”, dijo en un comienzo.

“Desde que me pasó he recibido dudas y cuestionamientos si yo tenía la responsabilidad, que si lo provoqué o si estoy segura que ocurrió, como si una mujer a mi edad no podría estar segura de lo que pasó. Tengo la edad de saber elegir con quién quiero acostarme y con quién no”, agregó.

En el libro que presentó, narra con qué droga fue dopada: “En Perú, violar es lo más fácil que puede existir, más asequible y barato. Probar una violación en una mujer adulto es lo más difícil, no basta con que yo lo diga. ‘Viola fácil’ es una droga que no deja rastro, se metaboliza en menos de 12 horas, es decir, que cuando te despiertas de la violación ya no hay droga en tu cuerpo y no tienes cómo probarlo”.

