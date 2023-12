«Me voy a meter en su vida porque soy su madre», Mariella Zanetti habla de su relación con su hija

Mariella Zanetti ha demostrado ser una mamá leona con su hija Gamille por lo que contó detalles de la relación que tiene con su engreída quien se va de viaje al extranjero para seguir estudiando.

La actriz cómica y su hija serán invitadas en el próximo episodio del programa “¿Cuál es el verdadero?” donde dejarán notar todo el amor y química que las une, pues a pesar de ser madre e hija son grandes amigas.

Amor de madre

Mariella Zanetti y su hija Gamille fruto de su pasado romance con Farid Odé han demostrado que no solo se puede ser madre sino también amiga, confidente y cómplice, pues la relación entre la cómica y la universitaria ha dejado a más de uno admirado.

@mariellazanetti @Mille🤍 @Luis Valenzuela 🃏 dejar que los hijos caminen solos es una experincia necesaria 😫😫😫 ♬ sonido original – Mariella Zanetti

La ex vedette recalcó que ella y su hija son un gran equipo ya que su engreída mayor actualmente se encuentra enfocada en crecer profesionalmente así sea lejos de su familia.

“Mi hija y yo somos un gran equipo, en la vida, en todo. Nosotras nos llevamos muy bien. Ella es una chica tranquila, madura, no me ha dado tantos problemas», dijo Mariella.

Sin embargo, confesó que no todo sería color de rosa ya que su hija le habría reclamado más privacidad, pero la humorista se lo negó debido a que la quiere proteger en todo momento.

«Eso sí, ella se queja de que me meto en todo, pero me voy a meter en su vida hasta el día que me muera porque soy su madre y la amo”, finalizó.

Le dice NO a certámenes de belleza

Mariella Zanetti fue tajante al hablar sobre el futuro de su hija y fue bastante directa al hablar sobre los concursos de belleza del que vienen participando diversas figuras conocidas del medio.

Incluso la ganadora de ‘El Gran Chef famosos’ aseveró que su hija no está interesada en hacerse presente en el mundo de la farándula ya que actualmente se encuentra trabajando como mesera y sus objetivos personales van más allá de certámenes de belleza.

@mariellazanetti Con mi hija y su enamorado los dos grandotes jajjaja ya tengo quien me carge 😂😂😂@Luis Valenzuela 🃏 @Mille🤍 ♬ Besos con Maldad – Rmill

“Mi hija está en otro lado, en otra línea. Me encanta y felicito, pero mi hija tiene otros proyectos”, dijo la exintegrante de ‘Recargados de Risa”.

Aunque no se brindaron detalles específicos sobre los intereses actuales de la joven, quedó claro que ella cuenta con el apoyo de su madre en la elección de su propio camino profesional o personal.

Y es que Mariella Zanetti aprovecha cada momento para presumir a su hija quien poco a poco se viene abriendo camino con su esfuerzo.

Hace algún tiempo la actriz cómica compartió un tiktok donde visita a su hija en el restaurante que viene trabajando y se dejó ver orgullosa de su primogénita tras confirmar sus ganas de salir adelante.