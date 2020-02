Mariella Zanetti: “Jefferson sabía cómo era Melissa”

A pesar de mantener una amistad con Jefferson Farfán, Mariella Zanetti hizo un llamado a la paz entre el pelotero y Melissa Klug por el bienestar de sus hijos luego de darse a conocer que el futbolista aporta 43 mil soles mensuales en la manutención de los pequeños. La actriz comentó que el Ministerio de la Mujer debería de intervenir en este caso que se ha convertido en mediático.

“Ambos deberían de sentarse a conversar por el bien de las dos criaturas porque no saben el daño psicológico y emocional que deben de estar atravesando. Que dejen de lado sus egos y rencillas (…) El Ministerio dela Mujer debería de intervenir porque no ceo que los niños la estén pasando bien”, indicó la actriz de la serie ‘Los Vílchez’.

Mariella pidió que cesen los ataques contra Melissa en las redes sociales, donde la tildan de ‘convenida’ y ‘mala madre’. “La ley dice que los hijos tienen que recibir un porcentaje de acuerdo a lo que gana el papá, no nos sorprendamos por el monto porque esos niños tienen una calidad de vida alta (…)”, aseveró.

“No hay que ser machistas”

“¿Quién los cuida?, ¿quién va a los entrenamientos cuando el papá no está? Melissa está con ellos las 24 horas y esa es una chamba que también tiene que ser reconocida, seamos justos, yo no soy amiga de Melissa pero la entiendo. Todos la critican que se va de viaje, que tiene nueva pareja, pero Jefferson también lo hace y no podemos seguir siendo tan machistas. Por más que él sea mi amigo no lo voy a defender”, indicó la ex vedette.

Además, le aconseja a la ‘Foquita’ que ‘apechugue’ con sus hijos, pues está bastante grandecito para que terceros interfieran por él. “Jefferson sabía cómo es Melissa y sarna con gusto no pica, o tú crees que él recién sabía que a ella no le gustaba la plata… Que ahora asuma sus responsabilidades, porque eso de meter a la mamá es una tontería. Él está bien grande y toda su vida supo con qué clase de mujer está. Y si él sabe con quienes está y no se cuida y tiene hijos, él sabe que la mujer no le va a sacar mil soles”, acotó. (V.Rondón)