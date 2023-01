Mariella Zanetti reveló que sufre de lamentable enfermedad

Compartir Facebook

La cómica y conductora de tv contó en una entrevista de YouTube junto a Julián Zucchi y Yiddá Eslava que sufre de una enfermedad que no desea revelar ya que no desea lucrar con su salud.

Como se recuerda hace algunos meses Mariella se desmayó en vivo a nivel nacional mientras conducía un programa.

En ese entonces Zanetti se descompensó y terminó desmayándose lo que causó la preocupación de los asistentes al programa quienes la ayudaron a reincorporarse en sí para que continúe.

“Fue la primera vez que me desmayé y a nivel nacional, y la gente decía que yo fingía. Y yo en mi vida fingiría una enfermedad o una situación”, comenzó diciendo Mariella.

Fue por eso que Mariella fue consultada por Yiddá y Julián por su salud.

“Mucha gente no sabe que yo sufro de una enfermedad, y mucha prensa a mí me pregunta, me quieren hacer reportaje sobre eso y yo digo no. La verdad, no me gusta lucrar con las cosas feas que a uno le pasa. La gente ya tiene bastante en sus casas y que lo mejor es darles cosas positivas”, expresó.

Fue así que Zanetti no quiso revelar su enfermedad pues considera que la gente que la sigue y la aprecia ya tiene suficientes problemas para preocuparse de los suyos.