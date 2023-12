¿Mariella Zanetti se peleó con Tula Rodríguez? Zanetti se confiesa: «Hubo discrepancias»

Mariella Zanetti, la exvedette que ha marcado época en el Perú, se sentó a conversar en ‘La Linares’, el popular podcast de Verónica Linares. Zanetti habló sobre la relación con Tula Rodríguez. La exvedette llamó a las diferencias que tuvo con Tula: «discrepancias».

¿Qué dijo Mariella Zanetti?

En el reciente episodio del podcast ‘La Linares’, Mariella Zanetti compartió detalles sobre su relación con Tula Rodríguez. De manera amena y sin rodeos, aclaró los rumores de peleas entre ellas.

En sus propias palabras, Mariella descartó cualquier malentendido y afirmó: «Eso habrá sido hace tiempo. No nos hemos peleado, discrepancias yo las llamo, porque con Tula nunca me he peleado (…) Pero por qué nos pelearíamos si hemos trabajado juntas».

Y para disipar cualquier duda sobre celos profesionales, Mariella Zanetti dejó en claro que no tiene tiempo para eso. «No hay celos profesionales. Me encanta que le vaya súper bien y yo sé que a ella también le encanta que me vaya bien. El camino que cada una eligió, gracias a Dios ha hecho que nuestras hijas estén bien y estén siendo bien formadas y sentir celos o envidia, no te haría una buena persona», agregó.

Pero no todo fue chisme del pasado, Mariella soltó la sopa sobre sus tiempos de gloria. La exvedette y presentadora reveló que en su época dorada ganaba una fortuna con sus shows. «Como mil dólares por 45 minutos y hacía casi todos los días. En un día podía hacer 16 mil dólares», confesó Zanetti.

Pero, claro, también recordó que ser la reina del espectáculo tenía su precio: «Así como ganas también inviertes y si tenías 16 presentaciones, debías de tener 20 vestuarios para no repetir y cambiarlos constantemente. Todo es una inversión», comentó.

Mariella y Tula son amigas y compañeras

La historia de Mariella Zanetti y Tula Rodríguez es de amistad y compañerismo. Incluso, Tula recordó en sus redes sociales un gesto noble de Mariella durante su embarazo. ¡El vínculo entre estas exvedettes es más fuerte que nunca!

En este nostálgico recuerdo, Tula contó cómo Mariella le cocinó un estofado cuando estaba embarazada y, ahora, Mariella Zanetti le agradeció públicamente: «Amiga Mariella Zanetti yo te quiero agradecer después de 15 años de todo el corazón, de haberme cocinado, ese estofadito tan rico que me hiciste porque saciaste mi antojo», expresó Tula.

La amistad y los recuerdos se entrelazan en la vida de estas dos reinas de la farándula peruana. Aunque hubo desencuentros en el pasado, la complicidad y el cariño prevalecen entre Mariella Zanetti y Tula Rodríguez, demostrando que en la farándula, como en la vida, las verdaderas amistades resisten el paso del tiempo.