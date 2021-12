Mariella Zanetti: «Si tú quieres demostrar tu amor ponme una propiedad a mi nombre»

Compartir Facebook

La actriz cómica Mariella Zanetti se animó a comentar sobre las demostraciones de amor entre parejas. Ella dejó claro que los tatuajes o marcarse la piel, no va.

“Yo particularmente, lo único que me podría tatuar es la cara o nombre de mis hijos”, dijo. Al respecto, Ethel Pozo le preguntó cómo le gustaría que le demuestren el amor por ella.

“No me voy a tatuar y así te demuestro mi amor. Si tú quieres demostrar tu amor ponme una propiedad a mi nombre. Claro. Ahí yo demuestro que realmente confío en ti”, concluyó.

Mariella Zanetti arremete contra el ‘Gato’ Cuba: “Hay un tema psicológico fuerte en él”

¡Qué fuerte! La cómica indicó que el pelotero estaría dolido por el ampay que protagonizó Melissa Paredes y que tendría un problema psicológico. Mariella Zanetti no se hizo ajena al tema entre Melissa y el ‘Gato’ y dejó a entrever que él estaría atravesando por un tema psicológico.

“La gente debe pensar que el chico está afectado, debe estar mal, son reacciones a lo que pasó, pero yo creo que hay un tema psicológico fuerte de él porque desde antes del ampay mi pareja me dice: ya no te amo, ya no puedo estar contigo, inmediatamente agarro mis cosas y me voy”, indicó.

No descarta en tener otro hijo: “Todavía puedo”

¡Quiere ser mamá otra vez! La ex vedette reveló sus ganas de convertirse en mamá nuevamente y aseguró que aún puede concebir.

La actriz cómica reveló sus deseos por convertirse en mamita otra vez: “Yo sí me animo a tener otro hijo”, comentó. ‘Choca’ se quedó muy sorprendido con las tremendas declaraciones y le bromeó: “Como el productor va a decir: ‘todavía’”, causando una gran carcajada en el set del programa.

A lo que la cómica respondió: “¡Oye, ¿qué te pasa? Todavía puedo”. Mariela lo tomó con mucho humor las opiniones de sus compañeros y afirmó: “¿Acaso tú lo vas a mantener? He dicho que quisiera, de ahí a que pudiera”.

