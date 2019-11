Marina Mora afirma que por culpa de Jessica Newton le hacen bullying

Por Verónica Rondón / Fotos: Carlos Guerrero

La organizadora del Miss Miss Teen Model Perú, Marina Mora, se pronunció sobre las recientes declaraciones de Jessica Newton, quien mandó a la ex reina de belleza al psicólogo, por asegurar que la directora del Miss Perú mintió, al decir que durante el certamen en el que participó, la encontró escondiendo una pierna de pavo.

– ¿Cómo tomas el que Jessica te haya mandado la psicólogo?

Los calificativos y respuestas de otras personas o ataques personales no los respondo, jamás me he movido de esa manera. He dado una opinión profesional de lo que me preguntaron cómo organizadora de eventos y como persona involucrada en certámenes de belleza.

-¿Crees que ella tira la piedra y esconde la mano?

Soy una persona súper frontal, doy mi punto de vista sin faltarle le respeto a nadie, sin tocar puntos personales. Este tipo de bullying, es exactamente lo que les enseñamos a las chicas que no dejen que les hagan daño, porque finalmente debemos de trabajar en dar el ejemplo pero un ejemplo real, no a medias, ni decir una cosa y hacer otra.

-¿El público de las redes sociales te ha hecho bullying luego que Jessica revelara que te escondías la comida?

Algunos lo han tomado con gracia, pero porque no van al fondo del tema. Yo no creo que un ser humano deba ser utilizado para que se diviertan de esa manera sobre todo con mentiras. En Miss Teen Model Perú les enseñamos a las chicas a valorarse, a quererse, a respetarse.

-¿Te sentarías a limar asperezas con Jessica?

Yo no tengo nada que limar con ella, simplemente no estamos en la misma sintonía.

NO SOY HOMOFÓBICA

De otro lado, aseguró que no es homofóbica, al rechazar la participación de transexuales en su certamen de belleza, tras la inclusión de Ángela Ponce —primera mujer transgénero en participar del Miss Universo 2018— como invitada internacional al Miss Perú 2019.

“Yo he dado una opinión profesional, respetuosa pero si he dado un punto de vista súper claro. (…) Para comenzar, no conozco transexuales menores de edad, operados y con DNI. A mayores de edad si conozco, lo he recibido en mi escuela, los he preparado para concursos internacionales sin ningún problema, eso de ser homofóbica simplemente es una interpretación o una reinterpretación de alguien que de repente ha querido hacerme quedar mal, no soy homofóbica”, acotó Marina.

DATO

Marina Mora invita a todo el público a la final de la Miss Teen Model Perú que se llevará a cabo el 9 de Noviembre a las 7 de la noche en el parque de Santa Clara en el distrito de Vitarte.