Mario engríe a Korina y cuenta los días para la llegada de su hija

Mario Hart viene disfrutando del avanzado estado de gestación de su esposa Korina Rivadeneira quien ya tiene cinco meses de gestación. Según reveló el piloto al programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, la modelo tiene antojos de frutas que vienen siendo complacidos por el corredor de autos.

“A Kori qué no se le antoja. Ella normalmente tiene antojos de limón, me he vuelto un experto en prepararle sus ensaladas, y hay días en los que come bastante naranja”, reveló Mario a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

Asimismo, se animó a compartir cómo se enteró sobre el ansiado embarazo de su esposa. “Nosotros habíamos programado más o menos después de Navidad, nos vinimos al norte, luego le dije a Kori si había funcionado y me dijo que salió negativo, pero ella ya sabía que estaba embarazada”, dijo Hart.

“Yo le conté a mi mamá, mi hermanita y a una amiga. No se lo dije de inmediato a Mario porque quería hacerle una sorpresa pero no aguanté y a los dos días le conté en el desayuno, y le hice llegar una carta como si se lo mandara su hija”, agregó la venezolana.

La parejita de esposos, asegura que cuentan los días para tener a su pequeña en brazos y poder disfrutar de ella. “Es una sensación que no la termino de comprender, es saber que mi bebé está acá adentro (le toca la barriga a Korina) y que se está formando. Hay algunas noches que la podemos sentir porque se mueve bastante”, enfatizó Mario desde Colán.