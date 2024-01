«Pronto por Europa», Mario Hart feliz con su éxito en su carrera musical

Mario Hart sigue cosechando éxitos en su carrera musical Y es que esta vez el piloto de autos anunció que es probable que lleve su música fuera del Perú ha pedido de algunos seguidores.

El co conductor del programa de «Mande quien mande» publicó en sus historias de Instagram como algunos de sus fans en Europa aclaman que los visiten para disfrutar de sus temas que al parecer han causado sensación.

¿Anuncia gira internacional?

Mario Hart se encuentra en su mejor momento artístico, pues el piloto de autos viene visitando diversas partes del país llevando su talento a cada rincón en donde diversos seguidores de El popular ‘Chato’ disfrutan de sus canciones más populares en discotecas.

Hace algunos días la pareja de Korina Rivadeneira agradeció todo el cariño que recibió en el norte del país al ser su primer destino en este 2024 y recalcó que esto no sería posible sin el cariño de toda la gente que confía en su talento.

«Esta vez volvemos a Chiclayo la primera ciudad que pisamos en el relanzamiento», escribió en sus redes.

Seguidamente uno de los seguidores del piloto publicó en sus redes que su música también ha llegado por Madrid en España por lo que el cantante no dudó en repostear esta publicación y asegurar que podría ser probable que visite el país europeo.

«Pronto por Europa», escribió Mario Hart emocionado porque su música poco a poco viene sonando por todos lados.

Asimismo, seguidores del artista aprovecharon para felicitarlo en esta etapa que decidió retomar y ahora la viene rompiendo en cada evento que es contratado.

«Con toda la energía para tu show», «Vuelve a Trujillo», «Con todo, eres el mejor», «Éxitos en tu presentación», fueron algunos de los comentarios.

Mario Hart apoya escena de besos de Korina en miniserie

Korina, quien interpretará a la villana ‘Macarena Williams’, nos adelanta que la serie será un rotundo éxito: «Yo creo que va a ser un éxito rotundo esta serie porque las historias están muy bonitas, está hecho con mucho amor y la gente se va a reír demasiado».

Pero, lo que todos queremos saber es si Mario está tranquilo con las escenas de besos. ¿Qué dice Korina? Aquí su respuesta:

«Mario nunca se pone celoso, al contrario, es quien me ayuda a pasar mis escenas. Él es el único apoyo que tengo en casa para poder hacer las pasadas de letras y Mario es tan bueno, yo creo que si él fuera actor, sería espectacular porque tiene ese sentido. No le gusta (actuar), pero es muy bueno y él siempre está al tanto de las escenas», reveló Korina.

Parece que Mario es el mejor coach(entrenador) de actuación para Korina. Y eso no es todo, Korina nos asegura que todo está bajo control:«Él no tiene problemas. Sabe que soy actriz, sabe que estoy detrás de este sueño desde antes de conocerlo y nunca se ha incomodado por alguna escena o por lo menos nunca me ha dicho nada. Él está súper orgulloso de mí».