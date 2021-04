Mario Hart feliz que Yaco no haya asistido a EEG: “No hay tanto reclamo”

Compartir Facebook

Lo festeja. El capitán de “Los Combatientes”, Mario Hart, se mostró muy feliz que Yaco Eskenazi no haya asistido al programa de competencia, Esto es Guerra, para defender al “Los Guerreros”.

En una intervención, el popular “chato” no ocultó su emoción que Yaco no esté presente, pues no había tantos reclamos en lo juegos, lo que generaba que se realicen con fluidez, sin demorar en detalles.

“Quiero destacar lo fluido de la competencia se nota que hoy día a faltado el capitán de ustedes porque no hay tanto reclamo. Está bueno, es el espíritu de Esto es Guerra, competencia, competencia sin tanto reclamo”, mencionó Mario Hart.

Sin embargo, a penas escucharon a Mario, el equipo de “Los Guerreros” salieron a responderle al “chato” por expresarse de esa manera. Según Jota Benz, la pareja de Korina estaba contento porque, cuando está Yaco, él no aparece en cámaras.

“Lo que pasa es que estás feliz porque, cuando viene Yaco, no apareces. Como Yaco dice que a ti ni siquiera se te siente, ha decidido dar un paso al costado solo por hoy”, señaló el competidor.

Por su parte, la conductora de Esto es Guerra, Johanna San Miguel le recalcó que aproveche su momento para tener notoriedad.

