“Habla de mí cuando promociona su música”, Mario Hart le responde con todo a Leslie Shaw

Mario Hart decidió romper su silencio y no guardarse más su forma de pensar respecto a las palabras que tuvo Leslie Shaw en su contra.

El corredor de autos aseveró que la cantante aprovecha siempre que va a lanzar alguna canción para hablar de él y generar polémica.

Le dice de todo

Mario Hart se presentó en el programa de «Mandé quien mande» donde aprovechó la oportunidad para sincerarse sobre las recientes declaraciones de Leslie Shaw donde lo deja mal parado musicalmente.

El «Chato» aseveró que la artista siempre habla de él cuando desea promocionar alguna de sus canciones.

“Hace más de ocho años que terminé lo que pude haber tenido en algún momento con Leslie, más de 8 años que no la he mencionado, nunca me he dirigido hacia ella, nunca la he mencionado”, comentó.

Además, recalcó que de alguna manera desea colgarse de la fama del ex chico reality.

«Siempre coincide con algo que va a sacar musicalmente cuando habla de mí. Hace 8 años que no piso el palito, no lo voy a hacer ahora», dijo.

Asimismo, recalcó que no le va a responder directamente todas las críticas que ha recibido pues sería darle el gusto de tener mucho más popularidad.

Finalmente, aseveró que se debe apoyar el talento nacional dejando de lado las diferencias que puedan existir de por medio ya que eso genera polémica y no se enfocan en los éxitos musicales que se puedan lanzar.

¿Que dijo Leslie sobre Mario?

La cantante peruana fue entrevistada para un programa de YouTube y no dudó en chancar a Mario Hart tras ser consultada si tendría una colaboración con el esposo de Korina Rivadeneira.

Recordemos que ambos grabaron una canción hace varios años, llamada ‘Tal para cual’. “¿Te juntarías con él para una parte 2?”, le preguntaron a Leslie.

“Creo que sería una falta de respeto juntarme con una persona que no está a mi nivel, él está en el subsuelo”, fue la ácida respuesta de Leslie Shaw, quien continuó arremetiendo contra su expareja.

Para la artista nacional, Mario Hart “no es compositor ni productor, no baila, es feo y se viste mal”.

Y es que esta no sería la primera vez en la que Leslie habla mal de Mario Hart ya que cuando se dio la noticia de su retorno a la música, la rubia también aprovechó para decirle de todo.

«Yo creo que el Perú merece más que un meme. Por favor, ja,ja,ja, ya. No es simplemente decir: ‘Ay, no sé qué hacer y quiero regresar a la música», dijo.

Incluso le aconsejo que no debería dedicarse a la música ya que no daría la talla para ganarse mismos reconocimientos que ella.

Yo creo que mejor se quede ahí, con los carros, ¿no? Al menos ahí ganó un premio que otro. Es que para ser artista tienes que tener talento”, expresó.