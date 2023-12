«Momentos que soñé toda la vida», Mario Hart les dedica emotivo mensaje a sus hijos en redes

Mario Hart enterneció las redes sociales tras publicar un emotivo mensaje hacia sus hijos pero en especial a su hijo menor quien comparte el mismo gusto por los autos.

El cantante le dedicó a Marito Jr. unas palabras de amor por ser uno de sus principales fans cuando va a competir pues su familia siempre ha sido uno de los pilares más importantes para cumplir sus metas.

Papá ‘chocho’

Mario Hart recientemente ha lanzado su remix de ‘Tal para cual’ el cual ya es tendencia en Youtube gracias al apoyo de sus seguidores quienes apuestan tan por el talento peruano.

Sin embargo, Mario también ha destacado en las diversas competiciones de auto en las que ha concursado, siendo su hijo menor el más emocionado en ver a su padre en acción.

Es así que Mario Hart no dudó en dedicarle un amoroso mensaje a su pequeño quién al parecer seguirá los pasos de su padre.

«Mi gordo es un fanático de los autos y tener la posibilidad de compartir mi pasión con él se lo agradezco a Dios todos los días», empezó diciendo Mario.

Además, recalcó que Lara, su hija mayor también es una fiel seguidora de su padre, sin embargo, sus intereses como toda niña van por la belleza y la moda.

«Mi Larita es más de princesas y vestidos, pero igual disfrutamos de muchos momentos juntos», agregó.

«Hijos míos los amo con todo mi corazón», finalizó el co conductor de TV.

Y es que no queda duda que para Mario Hart sus hijos son sus motores para seguir avanzando en la vida.

De la misma manera que Korina Rivadeneira quien siempre le ha dado su respaldo a Mario en cada proyecto que realiza.

Leslie critica nuevo remix

Leslie Shaw expresó fuertes críticas hacia el remix de ‘Tal para cual’, la canción que inicialmente interpretó con Mario Hart durante su relación amorosa.

En tal sentido, la cantante urbana acusó a Mario Hart y Handa de haber arruinado la canción.

Pues de ser un himno de amor pasó a ser una canción que celebra la infidelidad.

“Bien feo. Tal para cual era una canción bien linda, la han malogrado. Era una canción de amor y ahora es de infidelidad, de que ella es la trampa, y al otro le encanta hablar de infidelidad, qué cara de palo”, sentenció.

Asimismo, recordó su pasada relación con el ‘Chato’ Hart cuando al parecer le habría sido infiel con la conocida Olinda Castañeda, este episodio marcó la vida de la rubia cantante y le puso la cruz al corredor de autos.

“Estoy haciendo la respuesta a la cag*** que me hizo este que me hizo cachuda a nivel nacional. ¿Por qué me voy a quedar callada? Yo escribí la canción. Ellos están quedando solitos en ridículo con esa canción fea”, agregó fiel a su estilo.