Mario Hart piropea a Korina y no quiere que baje de peso

Mario Hart y Korina Rivadeneira se han convertido en una de las parejas más sólidas del momento, por lo que siempre dan de qué hablar, sobre todo luego de convertirse en padres.

La parejita disfruta de su nueva etapa junto a Lara y con ello Korina ha dejado de lado su cuidado personal, sin embargo decidió retomarlo hace poquito.

Es así que, a través de sus redes sociales, Korina reveló que está dispuesta a recuperar la figura que tenía antes de embarazarse, pero Mario Hart parece no estar de acuerdo.

A través de sus historias de Instagram, la modelo reveló que ‘recién’ iba a entrenar, esto luego de que su esposo saliera de casa, sin embargo reveló un detalle.

Y es que contó que su esposo aprovechó el momento de verla entrenando para piropearla: “Mario se acaba de ir y yo le digo ‘ay, no me gusta cómo estoy’, y me dice que ‘estás rica, así carnosa, o sea, , no aprende este chico, no aprende”.

Pese a ello, Korina quiere volver a tener la figura de hace poco más de un año, luego de tener a su primera bebé, Lara, aunque solo hace unos días no descartó la idea de quedar nuevamente embarazada.

