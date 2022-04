Mario Hart recuerda cuando fue infiel a Leslie Shaw: “me prometí a mí mismo nunca más hacerlo”

Compartir Facebook

Mario Hart llegó al set de ‘América Hoy’ y junto a los conductores del programa, comentaron acerca del ampay de Aldo Miyashiro con exreportera Fiorella Retiz.

En dicho espacio, el piloto de autos recordó la vez que fue infiel a Leslie Shaw, pero antes dio su opinión acerca de porque ocurren las infidelidades. “Yo me quedo con lo que dijo Lizbeth sobre lo importante que es la comunicación en la pareja, sobre lo importante que es el consenso en la pareja. La comunicación nos permite no llegar a estos puntos de infidelidad”.

“Si nuestra relación está quebrada, lo mejor y lo más sano siempre va a ser terminarla y no tener que estar, de alguna manera, disfrutando o teniendo una vida parelela, por decirlo así, porque después, claro, después vienen los arrepentimientos, después vienen los ampays”, manifestó Mario Hart.

“Son errores que uno comete, errar, como siempre se dice, errar es de humanos, me imagino que ellos reconocerán sus errores”, acotó el exchico reality.

“De los errores uno aprende, uno aprende que cuando hace este daño y es consciente del daño que está generando, del daño que está haciendo a las personas a su alrededor, a las personas que uno ama, quiere o con las que comparte, trata de aprender de estos errores y no volverlos a cometer”, se sinceró Mario Hart.

Finalmente, el esposo de Korina Rivadeneira se prometió asimismo no volver a ser infiel. “A mí me tocó en algún momento aprender de este tipo de errores. Yo en algún momento, cuando estuve involucrado en este tipo de hechos, me prometí a mí mismo nunca más hacerlo”.

