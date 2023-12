Mario Hart reveló que Leslie Shaw empezó su carrera musical gracias a él: «No tenía shows, la veía sufrir»

En el reciente programa de Carlos Vílchez «Te Jalo», el cantante urbano Mario Hart habló sobre su expareja Leslie Shaw y sus inicios en la música. Recordemos que la popular «Rubia» estuvo lanzando diferentes críticas al «chato» Hart por su regreso a los escenarios. Ante ello, el intérprete de «Yo no fui» se mantuvo al margen de estos comentarios. Sin embargo, ahora se animó a brindar algunos detalles sobre los inicios de la carrera musical de Leslie Shaw. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mario Hart habló sobre los inicios de Leslie Shaw

A pesar de haber tenido un romance en el pasado, los artistas urbanos no han dejado de estar en medio de polémicas. Y es que Leslie Shaw ha criticado a Mario Hart en diversas ocasiones. Por su parte, el ‘chato’ Hart ha intentado mantenerse al margen, sin embargo no pudo evitar responderle a su expareja. En esta ocasión, fuera de criticar el trabajo de la popular ‘rubia’, él brindó detalles de cómo Leslie Shaw habría iniciado su carrera en la música del género urbano.

Mario Hart sobre Leslie Shaw: “Ella empezó en la música urbana por mi” 👇🏼 pic.twitter.com/oIx8xnH5lN — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) December 4, 2023

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Carlos Vílchez, el también piloto de autos contó que Leslie Shaw habría dejado el rock gracias a él. Recordemos que la ahora cantante urbana inició su carrera musical con el género del rock. “Ella hacía rock y yo siempre le decía: ‘Leslie, el rock en el Perú es muy difícil’. No tenía shows, no cantaba en ningún lado, por ahí uno que otro show y la invitaban a uno que otro festival, pero le daban muy poco tiempo. A mí me daba pena porque la veía sufrir con eso. Ella quería vivir de la música, y no del modelaje o del anfitrionaje como así sobrevivía», sostuvo.

El éxito en el género urbano

Por otro lado, Mario Hart también habló sobre el pegajoso tema que en su momento tuvo éxito «Son tal para cual», en donde señala que fue gracias a él que Leslie Shaw tuvo mayor éxito en la música. Incluso, luego de todas las críticas de la «Rubia», el piloto sostuvo que no espera que ella reconozca este hecho.

“Yo todo el tiempo le decía: ‘Hagamos música urbana, es lo que está de moda, es lo que todo el mundo está escuchando, hay shows, podemos ir juntos, hazme caso y hagámoslo’. Y una vez que se animó a grabar, la lanzamos (Son tal para cual) y la canción tuvo bastante éxito y sonó en muchas radios, empezamos a tener shows juntos, y de ahí ella empezó en el urbano. Ella empieza el urbano, entiende, esto es algo que ella jamás va a aceptar y no lo ha aceptado, no espero que lo haga, pero te comento con la confianza de la situación”, señaló el popular Mario Hart.