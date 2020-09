Compartir Facebook

Mario Hart y su esposa Korina Rivadeneira estan viviendo lo que significa ser padres. La pareja lanzó un nuevo video en su cuenta de YouTube, donde muestran día a día sus vivencial paternales.

La modelo y el «chato» Hart, han descubierto que no es nada fácil ser padres de una bebé recién nacida. No solo deben dedicar atención su pequeña hija Lara, sino que debe resolver algunas situaciones inesperadas.

Una situación inesperada fue la que vivió su esposa, la modelo se muestra adolorida y cansada. Según Mario relata, Korina empezó a tener sangrado en los pezones por amamantar a su pequeña niña.

“Kori está con un dolor terrible porque está generando mucha leche, que no puede extraerse, y le duele mucho con los extractores”, contó en un video de su canal de Youtube.

Ante tan dolorosa situación que vivía su esposa, Mario tuvo que tomar una decisión un poco extrema, pero necesaria. El ex chico reality tuvo que succionar él mismo la leche.

“Es muy difícil por todo lo que pasan las mujeres”, agregó Hart, tras aliviar el dolor de su esposa.

KORINA Y MARIO CUENTAN DÍAS COMO PAPÁS PRIMERIZOS

A través de sus redes sociales, la modelo reveló que por dos días su bebé solo quería comer y no dormía sin dejar su «tetita». Esto hizo que la modelo no tenga ni un respiro.

“Entró como en una crisis. Yo no la entendía y ella solo quería estar pegada a la teta y succionando, sí comía un montón y cuando quería dormir, le sacaba la teta, pero se ponía a llorar. Así estuvo las 24 horas los dos días. Fue fuertísimo los dos días, no paraba de comer y no se tranquilizaba con nada, estaba bastante frustrada”, dijo en su cuenta de Instagram.

