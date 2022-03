Mario Hart y Alejandra Baigorria investigados por la fiscalía

Compartir Facebook

Mario Hart y Alejandra Baigorria no la estarían pasando nada bien yes que se le abrió una investigación por parte de la Fiscalía, por el presunto delito contra la integridad nacional, sedición, conspiración para una rebelión, calumnia y prevaricato. Por ello, la exparejita se ha convertido en tendencia este sábado 12 de marzo.

Los exchicos realitys están siendo investigados ya que se mostraron en contra de los resultados de la segunda vuelta electoral.

Hasta el momento ambos personajes no se han pronunciado al respecto pues Mario se encuentra en Cuzco de vacaciones con Korina Rivadeneira y Alejandra por su lado se encuentra con Said Palao su actual pareja.

Guty Carrera cuenta que sufrió de depresión tras denuncia de Alejandra Baigorria

El modelo Guty Carrera, sorprendió a más de uno al confesarles a Milagros Leiva, el calvario que vivió cuando Alejandra Baigorria lo denunció públicamente por violencia psicológica y física.

Sin embargo, un detalle que llamó bastante la atención, pues fue el popular ‘Potro’ quien comentó que fue tanta la depresión que vivió al ser señalado como presunto agresor, que hasta intentó quitarse la vida.

“Me aislé, no quise recibir visitas, porque en ese momento el mundo se había acabado para mí, no había solución. Experimenté por primera vez lo que era estar deprimido, nunca estuve medicado, pero estuve en un colapso nervioso importante”, expresó Guty.

“Yo me acuerdo que vivía en el piso 19, vi cinco minutos ‘El Valor de la Verdad’ y me afectó muchísimo. Dije: ‘mi vida se acabó’. Me acerqué al balcón y pensaba cómo me tiro, de frente, parado, de repente me rompo las piernas… Era un momento muy fuerte y lo pensé mejor por mi familia”, precisó.