Mario Hart y Korina Rivadeneira celebran el primer mes de su hija

Hoy celebramos el primer mes de vida de mi bebé!! Un mes cargado de nuevas experiencias, de nuevos sentimientos, de nuevas emociones!! Definitivamente un mes q ha marcado un cambio en nuestras vidas. Estamos felices y agradecidos con Dios de q BabyLara sea una bebé sanita, fuerte, y llena de mucho amor. Te amamos bebecita!!!