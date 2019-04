Mario Hart y Korina Rivadeneira celebrarán dos años de casados

El ex integrante de ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’, Mario Hart, quien está a solo unos días de celebrar los dos años de matrimonio con la venezolana Korina Rivadeneira reveló que le gustaría contraer matrimonio nuevamente con la modelo, pero esta vez recibiendo la bendición de Dios.

“El matrimonio religioso está en nuestra línea de pendientes. No tenemos fecha por el momento, pero es algo que tenemos que tratar”, comentó. El ‘Chato’ además reiteró que le gustaría poder convertirse en padre en los próximos meses. “Sí quiero ser papá, espero que sea para este año… ¿Cuántos hijos? Creo que 2 máximo, cada hijo es un trabajo súper fuerte, así que queremos dos, máximo tres”, manifestó.

El piloto además reconoció que le gustaría volver a la pantalla chica, pero ya alejado del mundo de los realitys. “Por ahora no estoy en la televisión. Yo puedo ser alguien para la tele, pero ya no para los realities y ahora el mercado está duro. No es fácil tener oportunidades de conducción, ni tener un programa propio”, expresó.

Sin embargo, a pesar de eso Hart contó que viene trabajando en un nuevo proyecto pero como conductor. “Estoy trabajando en un proyecto que es un magazine deportivo, el cual le va a dar la posibilidad de mostrarse a deportistas la cual por a*hora no tienen. Espero se pueda concretar en los próximos meses”, aseguró.

Tuviste una experiencia conduciendo ‘Combate’, ¿te gustaría conducir otro reality?

No lo creo, porque queda solo un solo reality que ya tiene sus conductores bien posicionados. Ahora solo queda un reality.

¿Crees que eso quiere decir que estos programas ya están llegando a su fin?

No lo creo, porque si nos vamos a los números, ‘Esto es guerra’ sigue haciendo un buen rating, y no creo que decidan desaparecer un programa tan exitoso como es ese.