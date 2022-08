Mario Hart y Korina Rivadeneira son padres por segunda vez

Compartir Facebook

Modelo y piloto mostraron su emoción por su segundo hijo mediante redes sociales.

Hart y Korina son una de las parejas más sólidas de «Chollywood». (Foto: Web)

Un bebé siempre viene con el pan bajo el brazo. El piloto Mario Hart y la modelo venezolana Korina Rivadeneira se convirtieron en padres por segunda vez con la llega del pequeño Mario. La noticia del segundo hijo de ambos se dio a conocer con una emotiva publicación en sus redes sociales.

El primero en postear la noticia en su Instagram fue el ex capitán histórico de “Combate”, quien no podía ocultar toda su alegría. Mario compartió tres instantáneas en las que aparece con su bebé en brazos y Korina visiblemente emocionada.

“Bienvenido amor de nuestras vidas. ¡Desde ya te amamos muchísimo! Marito is in the house. Gracias Dios por nuestro bebé sanito, permítenos ser los mejores padres para él”, escribió el Mario Hart del Águila.

Solo bastó unos minutos para que la publicación de Hart llegue a más de 220 mil “likes” en Instagram. Asimismo, los comentarios de sus amigos no se hicieron esperar, tales como los de Luciana Fuster, Johanna San Miguel, Renzo Schuller, entre otros.

Cabe señalar que pese a que en un primer momento se criticó este matrimonio, la pareja ha sabido consolidarse como una de las relaciones más sólidas de “Chollywood”. Fruto de su romance nació Lara, la primera hija de ambos y ahora es turno del pequeño Mario, su segundo hijo.

MARIO HART Y LA VASECTOMIA

Antes de la llegada de su segundo hijo, Mario Hart deslizó la posibilidad de someterse a una vasectomía. “No va a haber otro (bebé), no va a haber. Apenas nace Marito (me haré la vasectomía), ya suficiente con dos, cerramos la fábrica”, manifestó en una entrevista en En Boca de Todos.

Sin embargo, en otra entrevista para América Espectáculos, Mario Hart afirmó que buscaría otros métodos anticonceptivos. “El pensar que te vayan a tocar ahí. Es un tema muy delicado”, manifestó.