¡Todo un papá ‘chocho’! Mario Hart y su tierno detalle a su hija que conmovió a sus fans

Mario Hart vuelve a hacer noticia, pero esta vez por tener un tierno gesto con su pequeña hija mayor el cual quedó registrado en sus redes sociales provocando la emoción en sus seguidores.

El piloto de autos no deja de amar su faceta como padre por lo que no tuvo mejor idea que sorprender a su engreída con un detalle que solo ella entendería el significado.

Muestras de amor

Mario Hart publicó a través de sus redes sociales el emotivo gesto con el que sorprendió a su hija sin ser una fecha especial, el co conductor del programa ‘Mande quien mande’ quiso sacarle una sonrisa a su engreída.

Y es que al parecer Lara, la hija mayor de Mario Hart y Korina Rivadeneira es fan número 1 de la exitosa serie argentina ‘Floricienta’ tanto así que la pequeña se sabría todas las canciones de le teleserie que cautivó a miles en el pasado.

Es así que Mario tuvo la idea de llevarle a su hija un ramo de flores amarillas, características de la novela e incluso hay un musical titulado ‘Flores Amarillas’.

En la fotografía que publicó el ex de Alejandra Baigorria se le puede ver con una enorme sonrisa al igual que su pequeña tras recibir su ramo de flores amarillas.

Mira también: ¿Borró cassette? Milett Figueroa es puesta en aprietos cuando le preguntan por Maluma: ¿hubo relación?

«Hoy sorprendí a mi princesa con unas flores amarillas porque ahora solo escucha Floricienta», escribió el popular ‘Chato’ Hart.

Mario lanza nuevo tema

Mario Hart finalmente lanzó un nuevo tema musical después de muchos años en los que estuvo lejos del rubro musical, el popular ‘Chato’ Hart usó sus redes sociales para dar a conocer esta noticia y para explicar el motivo de esta nueva canción pues el piloto recalcó que su principal motivación fueron sus hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por M A R I O H A R T (@mariohart)

«TU LLEGAR! Una canción hecha con todo el ❤️ pensada en mis hijos!», escribió el cantante emocionando a todo su público que esperaba nuevos temas de Hart quien poco a poco se ha ganado el cariño del público.

Asimismo, Mario aseveró que espera que su tema logre representar a todos los padres de familia que como él saben lo que significa tener hijos y lo importantes que son en la vida de una persona.

Mira también: “Coeficiente intelectual y mente sucia”, Rosángela Espinoza revela requisitos para su hombre ideal

«Espero que sea una canción con la que se identifiquen todos los padres», finalizó el ex chico reality.

Por su lado, diversos usuarios no dudaron en respaldar a Mario, así como también hubo otros que consideran hasta el momento que el ‘Chato’ no canta y que no tiene el talento para la música.