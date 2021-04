Mario Irivarren afirma que no tiene roches con Ivana y si la ve la saludaría

Compartir Facebook

Mario Irivarren no guarda rencores y es que, en medio de una entrevista para Amor y Fuego junto a Vania Bludau, reveló que, a diferencia de su enamorada, él si saludaría a su expareja Ivana Yturbe si es que se la encuentra en la calle.

«Si la veo le digo: ‘Hola’. Así no me devuelvan el saludo, yo le diría hola. Pero si me la cruzo por la calle, normal, la saludo», indicó haciendo alusión a que él no tiene problemas con ello.

Mientras que Vania señaló que las cosas terminaron muy mal con su exprometido y no podría saludarlo como si fuera su mejor amigo.

«No, yo no saludo. Por mi parte si terminamos mal, no voy a decir que es mi mejor amigo. Yo no miento. Lo que sucede es que es muy diferente cuando terminas una relación bien, conversando, a cuando terminas una relación mal, como esta terminó», acotó.

MENSAJE EN REDES SOCIALES CONFIRMARÍA SU EMBARAZO

El repentino matrimonio entre Ivana y Beto da Silva dio pie al inicio de rumores sobre un posible embarazo, ya que la ceremonia se organizó en tiempo récord.

La pareja salió a desmentir que estén esperando un hijo. Incluso, el “chico reality” e íntimo del futbolista, Diego Zurek, descartó que Ivana Yturbe esté embarazada de 3 meses como muchos afirmaban.

Sin embargo, un extraño mensaje compartido por la “princesa inca” volvió a encender las alarmas sobre la posibilidad que la modelo se encuentre en la “dulce espera” junto a Beto da Silva.

