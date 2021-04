¿Mario Irivarren atiende al público sin mascarilla en su tienda?

Compartir Facebook

A través de las historias de Rodrigo González, ‘Peluchín’, se dejó en evidencia a Mario Irivarren, quien fue captado en su tienda de pijamas ‘atiendiendo’ sin mascarilla.

«¡Mario Irivarren y su compañera atienden sin mascarilla al público!», se lee en la storie.

Sin embargo, la ‘calavera coqueta’ respondió que: «No son público, ni estaba atendiendo a nadie, son mi hermana y mi sobrina y estábamos viendo qué pijamas nos traíamos a casa».

«Y si bien es un espacio público, no hay nadie ajeno a mi familia cerca, y no pongo en riesgo a nadie si me retiro un momento la mascarilla», enfatizó.

NO TIENE ROCHES CON IVANA

Mario no guarda rencores y es que, en medio de una entrevista para Amor y Fuego junto a Vania Bludau, reveló que, a diferencia de su enamorada, él si saludaría a su expareja Ivana Yturbe si es que se la encuentra en la calle.

«Si la veo le digo: ‘Hola’. Así no me devuelvan el saludo, yo le diría hola. Pero si me la cruzo por la calle, normal, la saludo», indicó haciendo alusión a que él no tiene problemas con ello.

Mientras que Vania señaló que las cosas terminaron muy mal con su exprometido y no podría saludarlo como si fuera su mejor amigo.

«No, yo no saludo. Por mi parte si terminamos mal, no voy a decir que es mi mejor amigo. Yo no miento. Lo que sucede es que es muy diferente cuando terminas una relación bien, conversando, a cuando terminas una relación mal, como esta terminó», acotó Mario .

