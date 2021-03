Mario Irivarren ‘echa’ a Ivana Yturbe: “Ella quería ser mamá joven”

Compartir Facebook

Se las olía. El “chico reality”, Mario Irivarren, se mandó tremenda revelación sobre su expareja Ivana Yturbe, pues precisó que la “princesa inca” siempre tuvo la idea de tener un bebé y casarse siendo joven.

En una entrevista para “Amor y Fuego”, el enamorado de Vania Bludau indicó que le desea todo lo mejor a la recién casada, ya que ella tenía la ilusión de contraer matrimonio y ser mamá a una temprana edad.

“No vale la pena hablar de una exrelación. A Ivana siempre voy a desearle lo mejor. (…) Ella siempre quería casarse, ella quería ser mamá joven. Ojalá que pueda tener su hijo pronto y que le vaya super bien. Siempre los mejores deseos”, mencionó Mario Irivarren.

Sin embargo, el “chico reality” recalcó que él tiene otra manera de pensar, pues no está pensando en “llamar a la cigüeña” con Vania. Con 30 años, el ex de Ivana Yturbe se siente joven para hacerse cargo de un pequeño.

“Yo estoy joven, no pienso en eso, tengo 30 años y no siento que se me esté pasando el tren, me siento chibolazo. (…) Con Vania vamos super, viviendo el día a día”, señaló Mario Irivarren.

