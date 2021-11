Mario Irivarren ‘echa tierrita’ al empujón a ‘Fideito’: “Fue un incidente como cualquiera”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El modelo Mario Irivarren habló nuevamente sobre el incidente con el actor ‘Fideito’ de ‘De vuelta al barrio’ durante la Teletón, donde tras el empujón, usuarios lo criticaron de soberbio y que los humos se le habían subido.

En esta oportunidad, no desde sus redes sociales, sino más bien para las cámaras de América Espectáculos, la popular ‘Calavera Coqueta’ se defendió del hecho que según él, no tuvo ninguna mala intención.

También puedes ver: Joven español, récord Guinness en maratón empujando la silla de ruedas de su madre

“Para mí es un hecho sin trascendencia, son cosas a las que realmente no les tomo atención. Estoy un poco curtido de las críticas. La gente dice que he perdido la humildad, que qué te crees… no me creo nada, fue un incidente como cualquiera”, dijo.

“Fue un acto inconsciente”

“Estoy acostumbrado a que nos critiquen por cualquier cosa, pero es que a veces se exceden. Ahora, se supone que yo empujé a ‘Fideito’, a quien tuve gusto de conocer hoy día, supuestamente por querer salir ante cámaras un rato más. Eso no tiene ningún sentido”, dijo la popular ‘Calavera coqueta’.

El modelo negó que el acto haya sido intencional, y mucho menos que se trate de un acto para tratar de figurar en las pantallas: “Simplemente cuando tuve a Rondón adelante, me orrí hacia mi derecha y ni siquiera me he percatado que le he puesto la mano en el abdomen a ‘Fideito’, si no fuera porque me pasan el video, ni me entero”.

También puedes ver: Cachuca afirmó que lo sacaron de la Teletón: «No entiendo la actitud de algunos músicos»

No obstante, fiel a su estilo, Mario Irivarren le restó importancia a las críticas y aseveró que aunque no hizo nada malo, llamó a ‘Fideito’ para pedirle disculpas. “Le he hecho llegar mis disculpas por interno si es que siente que actué de mala fe. De verdad que ni siquiera me percaté, fue un acto totalmente inconsciente”, concluyó.

Los comentarios negativos contra el chico reality no se hicieron esperar, pues muchos consideraron una falta de respesto que el modelo haya hecho a un lado al actor para “figurar más”. En redes sociales, se hicieron presente todo tipo de comentarios. “Se me cayó Mario, qué decepción”, “Y luego se le pega de humilde”.

Mira también: Macarena Gastaldo sufre robo en Miami: “Me robaron mi cartera Louis Vuitton”