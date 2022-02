Mario Irivarren en desacuerdo por exceso de cirugías de Sheyla: “ahora es otra persona”

Compartir Facebook

El modelo Mario Irivarren reconoció en ‘América Hoy’ que conoce a Sheyla Rojas desde hace muchos años, en Combate. Sin embargo, al día de hoy, la modelo luce realmente cambiada, por lo que también no se guardó en decirlo.

“Ella siempre ha tenido bonito cuerpo pero ella siempre ha dejado en claro que se ha hecho más de una operación estética, que se ha retocado, se ha hecho su lipo”, comentó la popular ‘Calavera coqueta’.

Y es que el magazine sacó las fotos antiguas de Sheyla Rojas e invitó a un cirujano plástico para que opine sobre los protuberantes labios que ahora luce la peruana. “Ahora es otra persona (si ves sus fotos)”; comentó Mario.

Vale que Sheyla ahora tiene problemas para hablar con fluidez debido al ácido hialurónico que se puso hace unos meses en los labios. Para Mario, es responsabilidad del médico cirujano que trató a ‘Shey Shey’.

“Yo considero que es responsabilidad del médico, que si una persona que ya tiene mucho busto, mucho derrier, o mucha boca, te dice ‘ponme más’, debe decirle ‘no, para la mano’”.

‘Sir Winston’ habló con Antonio Pavón para recuperar a Sheyla Rojas

La popular ‘Shey Shey’ estuvo en una entrevista con la ‘urraca’ y dio detalles de lo que pasó en su relación con Sir Winston. Y es que ‘Shey’ se mudó de la casa de Sir Winston por lo que él al verse desesperado por no poder contactarla, se comunicó con todos sus allegados como Antonio Pavón y su novia.

“¿Cómo te convenció tu novio? ¿Qué hizo para que tú regresaras a su casa?”, preguntó Magaly. “Hablaba con Antonio y Joi, porque sabe que con ellos hablo todos los días. Hablaba con mis hermanas. Yo lo tenía bloqueado”, explicó ‘Shey Shey’.

Sheyla explicó que ellos la convencieron de darle una nueva oportunidad a Luis Galarza, conocido como Sir Winston. “Ellos me decían: ‘Sheyla conversa con él, trata de darte cuenta’ (…) En su momento yo estaba molesta, no quería saber nada él, pero a veces no es para tanto”, dijo.

