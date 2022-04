Mario Irivarren entierra a Vania: “luto se guarda cuando alguien muere”

Compartir Facebook

Luego de que Vania Bludau afirmara que su única relación fue con Frank Dello Russo y multiplicara por cero a Mario Irivarren, este último fue abordado por ‘Amor y Fuego’ y no se guardó nada.

En la última edición de ‘Amor y Fuego’, se logró evidenciar que la modelo que radica en Estados Unidos dejó de seguir a la popular ‘Calavera Coqueta’ y estaría en coqueteos con un reguetonero.

Frente a estos sucesos, Mario Irivarren no dejó palabras y se sinceró. “Para mí el tema de las redes es irrelevante. El luto se guarda cuando alguien muere”.

“A veces pierdes tu rumbo por seguir a los demás”

Vania Bludau habló con ‘Amor y Fuego’ desde Miami para dar detalles de su reciente ruptura con Mario Irivarren y posibles pistas de las razones del fin de su romance.

Vania Bludau y Mario Irivarren se perfilaban como una de las parejas más sólidas de la farándula por lo que todos quedaron sorprendidos cuando la modelo anunció el fin de su relación. Ella emitió un comunicado en redes sociales para contar que su relación con Mario Irivarren no iba más y que no daría declaraciones.

Luego de esto, Vania se fue del Perú para volver a radicar en Estados Unidos y desde entonces se generaron muchas especulaciones sobre su ruptura. El programa ‘Amor y Fuego’ fue a buscar a la influencer hasta ‘gringolandia’ y ella dio algunas declaraciones reveladoras.

El programa mostró un avance de aquella entrevista y Vania confesaba que había perdido su propio enfoque por aparentemente, centrarse mucho en Mario Irivarren. “Tengo que darme mi tiempo, a veces uno pierde el rumbo, por seguir el rumbo de los demás”, dijo Vania.

Luego de esto dejó en claro que ella no odia al popular ‘calavera coqueta’ porque no es una persona que tenga ese tipo de sentimientos. “Yo no odio a nadie, no tengo la capacidad de odiar”, señaló la influencer.

