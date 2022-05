Mario Irivarren: “júntate con grandes personas y conseguirás grandes resultados”

Compartir Facebook

El modelo Mario Irivarren vuelve a ser noticia tras compartir un misterioso mensaje en sus redes sociales luego de admitir que fue tosco en discusiones con su expareja Vania Bludau.

“Qué valioso puede ser algo tan sencillo como una buena charla y un café”, escribió Mario Irivarren en un comienzo y etiquetó a quien sería su psicóloga.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el exchico reality dejó entrever que ahora está rodeado de buenas personas. “Júntante con grandes personas y conseguirás grandes resultados”, agregó.

Mario agradece el apoyo de sus seguidores

A pesar de los problemas que la popular ‘Calavera Coqueta’ que pasó, los fanáticos le hacen llegar su apoyo, y él no duda en agradecerles.

“He intentado leer todos sus mensajes, pero es simplemente imposible, creo que le faltarían horas al día para poder terminar, sólo les puedo decir gracias! Me voy a dormir con una sonrisa en el alma!”.

Mario Irivarren reconoce que es colérico: “por eso estoy yendo a terapia”

Mario Irivarren llegó hasta el set de ‘Amor y Fuego’ para responder a las acusaciones de Vania Bludau, quien lo sindica de haberla agredido.

El exchico reality respondió cada una de las preguntas que le hicieron los conductores, pero antes, se tomó el tiempo para narrar los hechos que, según dice, nunca debieron suceder.

Durante la entrevista, la popular ‘Calavera Coqueta’ reiteró reconociendo su mal temperamento. “Cuando me molesto, yo grito. Cuando traspaso esa barrera del autocontrol, me pongo colérico, algo que está pésimo, quiero aclarar”,comenzó diciendo.

“A mí no me gusta eso, está mal y por eso ahora llevo terapia para mejorar. Entonces sí tengo que darle el punto a favor a Vania cuando dice que cuando yo me molestaba, ella siempre trataba de calmarme, eso sí es cierto. Me decía que me calme, que ya pasó”, agregó.

