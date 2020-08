Compartir Facebook

Después de recordar que conoció a Maluma en ‘Combate’, el chico reality Mario Irivarren bromeó diciendo que le pidió al colombiano que cree una canción y el colocho lanzó ‘Hawái’. Tema que dedicó a Ivana Yturbe, quien se mostró sorprendida al escuchar a su ex y solo atinó a sonreír.

“Deja de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo, escúchame: bebé yo ye conozco tan bien que fue para darme celos. No te diré quien, pero llorando por mi te vieron”, entonó a todo pulmón la ‘Calavera coqueta’ mientras señalaba a la ‘Princesita inca’.

Por su parte, el conductor Gian Piero Díaz comentó: “Estoy seguro de eso”, mientras que Jazmín Pinedo indicaba que no podía creer lo que le estaba diciendo Mario a Ivana en el versus de canciones.

“Puede que no te falte nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram, para que yo vea como te va”, agregó Irivarren mirando a su ex pareja.

Ivana se defendió diciendo que “es verdad” las cosas que postea en sus redes sociales y que no le falta “nada”.

PURO SHOW

Cabe mencionar, que en anterior secuencia Ivana dedicó el tema ‘Corazón de piedra’ a Mario y el chico reality admitió que antes era así.

“Más o menos, ahora ya no tanto. Hemos estado casi cinco años juntos. Pero sí, solía ser un hueso rudo de roer, ahora ya estoy un poco más sensibilizado con la situación”, indicó.

Sin embargo, aseguró que todos los temas que le dedica a su ex son “parte del show”, ¿le creemos?

CREE EN EL MATRIMONIO

Hace unos días el modelo afirmó que no le tiene miedo al compromiso y el día en que se case le gustaría que sea para siempre.

«El día que yo lo dé, voy a estar 200% seguro, no voy a ir ni con la más mínima duda al matrimonio… yo no quisiera como muchas parejas que se casan y se separan a los meses o a los años, o que no son felices en su relación. Yo el día que me case quiero que sea para toda la vida», confesó el integrante de ‘Esto es guerra’.

