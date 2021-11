Mario Irivarren protagonizó emotivo reencuentro con Yiddá Eslava

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

‘Madre e hijo’ se reencontraron después de mucho tiempo pues Mario y Yiddá han sido amigos desde tiempos inmemorables, cuando empezó a ser conocido el programa de competencia Combate para ser más exactos.

Esta vez el popularmente conocido como ‘calavera coqueta’ usó sus redes sociales para compartir el tierno momento que vivió al lado de Yiddá quien a causa de la promoción de un evento los amigos lograron volverse a ver y darse uno de esos abrazos que pareciera que no tuvieran fin.

«¡Miren a quién me encontré después de mucho tiempo!», dijo Mario Irivarren en las historias de su cuenta oficial de Instagram emocionado por su reencuentro.

Mario y Yiddá se habían unido para promover una actividad benéfica llevada a cargo por mc Donalds.

«Como ya vieron, me he reencontrado con mi madre, pucha me veo bronceado a tu costado», señaló Mario Irivarren a lo que Yiddá Eslava respondió con una broma. «Mi vida, oye, yo soy un rebotador con cara de minpao», precisó.

Además, dio a conocer que se encontraban grabando un video ambos que luego será de conocimiento público, de igual forma los entrañables amigos no dejaban de sonreírse y abrazarse.

«Lo importante es que nos hemos encontrado porque estamos grabando un pequeño video…», manifestó antes de dar detalles de lo que se venía preparando, y su excompañera añadió: «Les mando un beso enorme, ¡Ay! ¡Mi cria!», para luego darle un emotivo abrazo.

Mario Irivarren ‘echa tierrita’ al empujón a ‘Fideito’: “Fue un incidente como cualquiera”

El modelo Mario Irivarren habló nuevamente sobre el incidente con el actor ‘Fideito’ de ‘De vuelta al barrio’ durante la Teletón, donde tras el empujón, usuarios lo criticaron de soberbio y que los humos se le habían subido.

Mira también: Sheyla Rojas aplaude el trabajo de padre de Antonio Pavón: “Es un papá maravilloso con su hijo”

“Para mí es un hecho sin trascendencia, son cosas a las que realmente no les tomo atención. Estoy un poco curtido de las críticas. La gente dice que he perdido la humildad, que qué te crees… no me creo nada, fue un incidente como cualquiera”, dijo.