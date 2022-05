Mario Irivarren reconoce que es colérico: “por eso estoy yendo a terapia”

Compartir Facebook

Mario Irivarren llegó hasta el set de ‘Amor y Fuego’ para responder a las acusaciones de Vania Bludau, quien lo sindica de haberla agredido.

El exchico reality respondió cada una de las preguntas que le hicieron los conductores, pero antes, se tomó el tiempo para narrar los hechos que, según dice, nunca debieron suceder.

Durante la entrevista, la popular ‘Calavera Coqueta’ reiteró reconociendo su mal temperamento. “Cuando me molesto, yo grito. Cuando traspaso esa barrera del autocontrol, me pongo colérico, algo que está pésimo, quiero aclarar”,comenzó diciendo.

“A mí no me gusta eso, está mal y por eso ahora llevo terapia para mejorar. Entonces sí tengo que darle el punto a favor a Vania cuando dice que cuando yo me molestaba, ella siempre trataba de calmarme, eso sí es cierto. Me decía que me calme, que ya pasó”, agregó.

“Es muy prepotente, han habido cosas toscas”, dijo Vania sobre Mario Irivarren

“Yo no me he presentado en ningún programa aunque me han llamado y querido pagar. Yo no he tenido la necesidad de buscar pantalla, como lo ha hecho la otra parte y si me fastidia porque tú no puedes hablar por dos personas diciendo que quedamos bien, cuando es mentira”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Por otro lado, la modelo recalcó muy incómoda que Mario siempre fue una persona con carácter impulsivo y complicado.

“Lo que yo he vivido, lo que yo creo y he percibido en mi relación pasada, no lo quiero volver a pasar, simplemente eso. Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco. No somos amigos, lamentablemente él y yo no somos amigos, puedo decir que me arrepiento de haber estado con él”, agregó.

