‘Calavera coqueta’ se mostró emocionado de volver a ‘Esto es guerra’ y recuperó la banda de capitán.

¡Volvió el capitán! Después de estar algunos meses alejado de ‘Esto es guerra’ tras dar positivo al coronavirus, Mario Irivarren se encuentra recuperado y retornó al reality de competencia. La más sorprendida de su llegada fue su expareja Ivana Yturbe.

“Que pena que las circunstancias no lo ameritan, porque me gustaría ir abrazarlos uno por uno. Los he extrañado con todo mi corazón, extrañado a toda la gente en sus casas, a todos los chicos de producción y a toda la gente de montaje, de verdad, que pensé que este día no iba a llegar. Estoy muy contento”, indicó Irivarren.

OTRA VEZ CAPITÁN

Sin pérdida de tiempo, El Tribunal nombró a Mario como el nuevo capitán de Los Retadores. Además, le entregó la misión de salvar a uno de los tres sentenciados de su equipo: Said Palao, Pancho Rodríguez y Tefa Loza.

Sin embargo, le entregó 24 horas para que tomara la mejor decisión para su equipo.

NUEVOS INTEGRANTES

El miércoles serán mostrados los rostros de los tres flamantes jales de programa de competencia.

«FUERON DÍAS DIFÍCILES«

Recordemos que Mario admitió que cuando se contagió del COVID-19 vivió días complicados, pero trato de mantenerse positivo frente a la adversidad.

“Fueron días difíciles cuando me enteré de la enfermedad. La mente es muy poderosa, pensar en positivo sirve para que todo sea más asimilable. Afortunadamente, no pasé por una etapa grave de la enfermedad, sino una etapa suave, nunca perdí el optimismo, la buena actitud y el positivismo. He conversado con mucha gente a través de las redes sociales que me han preguntado qué hacer, porque también dieron positivo al Covid. Decirles a todos ellos, que no hay que caer en desesperación, pero sí hay que cuidarnos, no hay que tomar en broma esta crisis sanitaria”, comentó.