Tras haber protagonizado tremendo escándalo en medio de una intervención policial en su domicilio de Punta Hermosa junto a Vania Bludau, Mario Irivarren se dirigió a sus redes sociales para disculparse por lo sucedido y reconocer que no había justificación para su accionar.

«Sé que últimamente no he mostrado mi mejor faceta y soy consciente de que he decepcionado a muchísima gente. Mis actitudes no son lo que esperan de mí, ya que no son la razón por la cual decidieron brindarme su apoyo y cariño…No tengo justificación», indicó al respecto.

Asimismo, agregó que está compartiendo el departamento con tras 10 personas, por lo que no habían incurrido en alguna fiesta. Al parecer, fue la música lo que hizo que las autoridades entendieran mal las cosas y luego ‘la situación se fue de las manos’.

VANIA LE DIJO DE TODO A LA POLICÍA

Vania Bludau y Mario Irivarren fueron intervenidos en un ‘depa’ de Punta Hermosa, frente a la playa junto a varios amigos. El programa “Magaly TV La Firme”, compartió las imágenes.

La parejita la pasaba de lo lindo con sus amigos, cuando de pronto les cayó la policía. Vecinos habrían llamado a los efectivos para que pongan orden en el lugar.

“Ustedes se van a ir a Ticlio, a Ticlio se van a morirse de frío”, se le escucha decir a la ‘morena’, quien en todo momento, se muestra fastidiada con la intervención.

