Mario Irivarren se quedó botado en plena Panamericana Sur: “Se me reventó la llanta”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El popular ‘calavera coqueta’ contó en redes sociales el desafortunado momento que vivió tras quedarse varado en plena carretera.

A través de redes sociales, Mario contó lo ‘salado’ que había sido porque se le pinchó una llanta en plena Panamericana Sur. Según explicó el ‘calavera coqueta’, él iba regresando de Paracas cuando ocurrió el hecho, y no pudo hacer nada porque no tenía una llanta de repuesto.

“Bueno iba de camino de Paracas a Lima y se me reventó la llanta, estoy en el kilómetro 180, no tengo llanta de repuesto. Tengo que esperar a que venga una grúa a recogerme sabe Dios de donde”, dijo.

Luego de algunos minutos, Irivarren contó que ya se había comunicado con su seguro para que le envíen una grúa. Pero Mario no salió de ‘salado’ y reveló que tenía que esperar una grúa que llegue a recogerlo desde la capital.

“Ya me llamaron de mi seguro y me dicen que todas las grúas están ocupadas, así que me van a enviar una desde Lima, la cual va a llegar aproximadamente en 2 horas y media a 3 horas, a eso súmale las 3 horas más de regreso, o sea sí voy a llegar a Lima en el 2022”, dijo Mario tomándose con algo de humor todo lo que le estaba pasando, cabe recordar que Irivarren sí consiguió ayuda luego de aproximadamente 4 horas de espera.

Mire también: Jossmery Toledo asegura que no fue a Europa a ver a su galán extranjero: “Yo fui a divertirme”

La parejita conformada por Mario Irivarren y Vania Bludau decidió abrir sus puertas y contar a sus seguidores cómo es la convivencia. A través del programa ‘Estás en todas’, los modelos se animaron a bromear con algunas intimidades.

“Le gusta dormir con o sin medias”, preguntó la reportera de ‘Estás en todas’. “Obvio sí, patita calata”, dijo entre risas la morocha. “Yo soy el que duerme con medias y ella sin medias y nos peleamos porque me pone la pata helada y le digo ‘saca pa alla’”, agregó entre risas Mario Irivarren.

La popular ‘Calavera coqueta’ reveló que es ilógico que Vania tenga los pies tan helados y nunca se abrigue. “Su solución es ponerme la pata helada en mi pierna caliente, lo cual resulta tortuoso”, concluyó.

Además: Gianella Marquina manda indirecta a Samahara: “hermanita, él no te quiere”