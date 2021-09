Mario Irivarren seguro que Vania se salvará de la sentencia: “la va librar sin problemas”

Compartir Facebook

La popular ‘Calavera coqueta’, Mario Irivarren, habló fuerte y claro con ‘América Espectáculos’ y se refirió sobre la sentencia de Vania Bludau en ‘Reinas del show’.

Recordemos que en la última gala del programa de Gisela Valcárcel quedó en sentencia Milena Zárate, Vania Bludau y Diana Sánchez. “Todos los días me pide que la masajee. Se siente mal porque están sobreexigiendo su cuerpo a otro nivel pero así es la competencia”, expresó Mario Irivarren.

De otro lado, el histórico de los combatientes se refirió a los rumores de embarazo de Vania Bludau, luego de que sintiera náuseas y mareos en su última presentación.

“Me encanta cómo es la televisión, si sales a comer una comida, te vas a casar, si una persona se siente mal está embarazada. La pobre y las chicas ensayan durísimo. La pobre Vania está destruida”, acotó el competidor de Esto es guerra.

Vania Bludau niega su embarazo: “Por ahora no, la estabilidad es lo primero”

“Me están fastidiando con el tema de los hijos, porque yo había dicho que me dolía el estómago y me sentía mareada, quería vomitar y cosas así, pero ha sido porque estaba abrumada por toda la información y las coreografías que tenía que aprender para el programa”, dijo Vania en respuesta a sus compañeras.

Luego, la bailarina dijo que tener hijos está en sus planes, pero por el momento no está embarazada. Además, expresó tener claro que necesita una estabilidad en varios aspectos de su vida antes de pensar en traer un niño al mundo.

“¿Si quiero tener hijos? No, aún no, de hecho sí quiero, pero soy realista y por ahora no es momento, en unos años. La estabilidad personal es lo primero para brindarles, al ciento por ciento, una buena calidad de vida a tus hijos, pues primero quisiera comprarme algo propio. Si es cuestión de simplemente tener un hijo, lo puedo tener ahorita, pero quiero brindarles estabilidad a mis hijos”, comentó Vania.