Mario Irivarren sería refuerzo de Vania Bludau en ‘Reinas del show’: “espero sumar”

El modelo Mario Irivarren volvió a referirse a Vania Bludau y su participación en ‘Reinas del show’. La popular ‘Calavera coqueta’ no descartó reforzar a su novia en sentencia.

En diálogo con ‘América Espectáculos, el combatiente apoyó a Vania Bludau y desea que llegue a la final porque se lo merece.

“Bueno sí, que me invite. Yo estoy a la espera de que ella me diga ‘¿cuándo vienes?’. Me imagino que ya debo acompañarla en esta gala o en la otra. Espero poder sumar y no restar y hacer lo que está dentro de mis posibilidades”, comentó.

De otro lado, Irivarren reconoció que Vania no la tendrá fácil pues tiene contendoras de peso como Brenda Carvalho o Gabriela Herrera. “Está difícil esta temporada, pero por qué no (que Vania gane la final). Ella tiene todo el talento y todas las ganas. Ella siempre tiene que dar lo mejor”, concluyó.

Vania Bludau no piensa quedarse en Perú con Mario Irivarren

“Yo he vivido seis años en Miami, ya tengo una vida allá, me mudé desde el 2015, por eso yo no puedo dejar del todo Miami, pero amo al Perú, tengo a mi novio acá y también está mi familia. Si mi destino es estar en Miami o estar en Lima, así será”, indicó la participante de “Reinas del show” asegurando que apenas termine el reality retorna al extranjero.

“Con Mario siempre he estado así, durante estos meses hemos llevado una relación de esta manera. Él, a veces, me acompaña a Miami, porque tampoco es que me quede mucho tiempo, y, otras veces, he viajado sola o con mi mamá”, comentó.

Sobre la ola de “pedidas de mano” en Chollywood, en especial de la jurado del reality Tilsa Lozano, remarcó que el matrimonio no es importante para que una mujer se sienta realizada.

“El hombre no es un complemento de la mujer, las mujeres nacimos solas, nos han engañado con la idea de que tenemos que encontrar nuestra media naranja. La verdad es que, si uno no aprende a amarse a uno mismo primero, nadie te va amar”, remarcó.

