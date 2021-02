Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego de sus vergonzosas imágenes encarando y amenazando a la Policía cuando fueron intervenidos en su casa de Punta Hermosa por incumplir la cuarentena para evitar el contagio del coronavirus, Mario Irivarren y Vania Bludau salieron al frente en el programa ‘Amor y fuego’ a pedir disculpas por su mal comportamiento.

“No tengo mucho de que escudarme porque las imágenes y los audios están más que claros, sí me da vergüenza que haya ocurrido todo eso, se me escapó de las manos. La calentura del momento hizo que todo se saliera de nuestras manos”, comentó Vania. Asimismo, la exbailarina aseguró que no estuvieron haciendo ninguna fiesta y que el grupo de amigos que estaban dentro de la casa, viven con ellos.

Mira además: Alejandra Baigorria tras ser sentenciada en EEG: «Si me voy, me iré feliz»

“No hubo ninguna fiesta en esa casa y se lo dijimos a las autoridades. A esta casa entra y sale gente que tiene permiso como Mario que sale a trabajar y regresa.

La policía vino porque había música con volumen alto”, indicó la morocha. Al ser consultada, sobre su actitud prepotente y sus comentarios denigrantes contra los efectivos policiales, a quienes amenazó airadamente con la frase “ustedes se van a ir a Ticlio, a Ticlio se van a ir a morirse de frío”, Bludau respondió: “Uno cuando está molesto habla de más, no quiero entrar en detalles de eso”.

Además, la ex chica reality confirmó que ambos pagaron sus respectivas multas por incumplir con las medidas brindadas por el gobierno para prevenir el contagio contra la Covid-19.

“SIENTO VERGÜENZA”

Por su parte, Mario Irivarren dijo estar avergonzado por su mal comportamiento y falta de respeto ante la autoridad que cumplía con su deber. “Yo me veo y siento vergüenza, ustedes me conocen y saben que esas no son las actitudes que me caracterizan.

Entérate de más: Magaly Medina revela las denuncias que tiene Vania Bludau

Reconozco que me he equivocado, acepto las críticas y comentarios, cuando unos se equivoca tiene que saber reconocerlo y asumir las consecuencias de sus actos”, precisó. Finalmente, el ex combatiente prometió que no lo volveremos a ver metido en líos contra la ley.

“Hay mucha gente que nos escribe, nos quiere y desea siempre lo mejor y se siente desilusionada, y no es para menos, les doy la razón. Hoy en día toca asumir la responsabilidad, asumir las culpas y de aquí para adelante tomar las decisiones más correctas y maduras”, acotó.

Mira también: