Mario niega cachos de‘ Princesita Inca’ con Nicola

Luego que Fabio Agostini dijera en ‘El valor de la verdad’ que Nicola Porcella se metió en la relación de Ivana Yturbe y Mario Irivarren, el integrante de ‘EEG’ negó lo ocurrido y contó que el español lo llamó para disculparse por mencionarlo en el programa.

“Estuve ahí y puedo asegurar que esa situación nunca se dio. Puedes preguntarle a Fabio a Nicola. No. Finalmente, igual te diga lo que te diga, seguirán hablando y especulando. Fabio me escribió y se disculpó conmigo. Me dijo que en su momento que se trabó y se confundió”, dijo el chico reality.

“Todo está perfecto (Con Nicola e Ivana). Lamentablemente siempre es así el tema, yo sé que van a hablar. Acepto las disculpas de Fabio, entiendo que se trabó. Pregúntale a él o a Nicola”, agregó.

EN PAZ CON ‘PRINCESITA INCA’

De otro lado, Irivarren habló sobre el estado de salud de Ivana y aclaró que su viaje a Máncora estaba “programado”. “Que yo me quedara en Lima o me fuera al norte, no cambia la situación. Lo importante es que está bien y no se volvió algo crónico”, mencionó.

Por su parte, Fabio aceptó que se “equivocó” al haber mencionado a Mario en el programa de Beto Ortiz. “Mario no es, es otra persona, pero eso no lo pusieron porque quisieron armar una película. Estuve esperando ese momento y dije ‘lo editaron, no lo pusieron’”, remarcó el chico reality.